Einvernahmen im Fußach-Skandal dauern an

In einem weiteren Themenkomplex geht es um angeblich in bar und mit Gutscheinen ausbezahlte Entschädigung über 4000 Euro an den Zweitangeklagten, den ehemaligen Bürgermeister Ernst Blum (FPÖ). Seine für Donnerstag geplante Einvernahme wird sich erst am Freitag ausgehen. Die Zeugen sollen dann im Juli zu Wort kommen.