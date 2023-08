ÖSV-Juwel startet nach Kreuzbandriss neu durch

„Viel in Sachen Disziplin gelernt“

Die Head-Pilotin hatte sich im Oktober im Pitztal im linken Knie das Kreuzband gerissen und war die ganze Saison ausgefallen. „Die Reha lief ohne Probleme und das Knie fühlt sich gut an“, berichtet die Wälderin, die zuletzt die Bundesheer-Grundausbildung in St. Johann in Tirol absolvierte und ab dieser Woche am Stützpunkt in Dornbirn als Heeressportlerin Dienst tut. „Die Ausbildung war eine tolle Erfahrung und ich konnte nochmals viel in Sachen Disziplin lernen. Zudem war es sehr cool, mit Rekruten aus anderen Sportarten zusammen zu sein.“