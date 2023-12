ÖSV-Lady raste in Hippach auf Platz vier

Teilweise erfolgreich in Hochkrimml

Nur teilweise erfolgreich verlief dagegen der zweite FIS-Slalom in Hochkrimml (S) für die jungen ÖSV-Herren. Nachdem der Silbertaler Moritz Zudrell und der Mellauer Jakob Greber am Freitag beim ersten Rennen auf den starken Plätzen sechs und neun landeten, konnte sich an Tag zwei nur der 20-jährige Greber auf Rang fünf verbessern (1:58,35). Zudrell dagegen ging zwar als Achter in den zweiten Durchgang, schied dort dann aber mit einem Fahrfehler aus. „Die Piste war sehr schlecht und ich nicht auf so große Löcher eingestellt“, meinte der 18-Jährige.