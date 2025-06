Teenager erschoss auf US-Stadtfest drei Menschen

Waffengewalt ist in den USA traurige Routine

In den USA gehört Schusswaffengewalt zum Alltag. Erst am Wochenende war im benachbarten Salt Lake City ein Mensch bei Protesten gegen US-Präsident Donald Trump angeschossen und lebensgefährlich verletzt worden. Polizeiangaben zufolge erlag er später seinen Verletzungen. Pistolen und Waffen größerer Kaliber sind leicht zugänglich und millionenfach im Umlauf. Besonders folgenschwere Angriffe entfachen immer wieder Debatten über eine Verschärfung des Waffenrechts.