Soldat musste wegen Pferdeschwanz Strafe zahlen

Gericht gestand Soldaten Remonstrationsrecht zu

Gegen diesen Teilfreispruch ging der Disziplinaranwalt des Verteidigungsministeriums dann mittels einer außerordentlichen Revision am VwGH vor. Es ging ihm laut dem ORF-Bericht vor allem um die Straflosigkeit des nicht befolgten Befehls. Der VwGH wies die außerordentliche Revision nun aber ab. Nach Ansicht der Höchstrichter galt der Befehl des Militärkommandanten als zurückgezogen, weil er seinen Befehl nicht schriftlich wiederholt hatte. Es sei festzuhalten, dass für die in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis stehenden Angehörigen des Bundesheeres das Remonstrationsrecht gelte, so das Gericht