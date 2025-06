Maddie-Verdächtiger nach anonymer Spende bald frei

Wäre die Geldstrafe nicht bezahlt worden, hätte Christian B. eine Ersatzfreiheitsstrafe von 56 Tagen gedroht. Doch nun kann der 48-Jährige bereits Pläne für die Zeit nach dem Gefängnis schmieden: Er will sich laut seinem Anwalt in Schleswig-Holstein niederlassen. „Sylt hat ihm schon in der Vergangenheit gut gefallen“, wird der Verteidiger von der „Bild“ zitiert.