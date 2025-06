Drogen in Zementsäcken nach Kärnten geschmuggelt

Seit April 2025 laufen die Ermittlungen gegen einen 19-jährigen Villacher. Denn er soll im großen Stil mit Suchtmittel gedealt haben. Am vergangenen Wochenende dann der Erfolg für die zuständigen Polizisten in Villach: „Der junge Mann wurde im Zuge einer Verkehrskontrolle angehalten. In seinem Wagen konnten Suchtmittel, Suchtgift-Utensilien, eine dazugehörige Waage und unzählige vorgefaltete szenetypische „Briefchen“ für den Verkauf vorgefunden und sichergestellt werden.“