Amok-Täter hatte mehrere Social-Media-Profile

Sechs Tage nach der furchtbaren Amok-Tat am Grazer Gymnasium Dreierschützengasse lichtet sich immer mehr Nebel zu den Hintergründen des Täters. Bereits kurz nach dem Amoklauf hatten die Ermittler mehrere Hinweise auf diverse Social-Media-Profile des Täters erhalten. Bei der Pressekonferenz der Landespolizeidirektion Steiermark am Donnerstag war betont worden, dass der 21-Jährige sich stark aus der realen in die virtuelle Welt zurückgezogen hatte.