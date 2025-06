Aaron Gruen läuft erstmal den Vienna City Marathon

Countdown für die WM

Sein Countdown für den Marathon am 14. September mit Start morgens um 8 Uhr läuft. Am 22. Juni bestreitet er noch den 10-km-Straßenlauf in Boston. „Eher als Workout denn als richtiges Rennen. Ab Ende Juni verbringe ich dann einen Monat in Park City in Utah mit Höhentraining.“ So will er in Hochform für die WM in Tokio kommen.Sein großes Ziel fürs nächste Jahr ist dann der Vienna City Marathon. Schon heute schwärmt er von der „optimalen Strecke und der Atmosphäre“ in Wien, die er bisher nur von Videoaufnahmen kennt. In Wien ist Aaron Gruen übrigens schon einmal gestartet. Am Vortag des Neujahrskonzerts der Wiener Philharmoniker gewann er im Vorjahr überlegen den Wiener Silvesterlauf. Das aber war nur ein ganz kurzes Vorspiel für den VCM.