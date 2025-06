Norris frustriert: „Familie im Stich gelassen“

Kein McLaren am Podest, aber trotzdem groß in den Schlagzeilen: Die Kollision zwischen den Teamkollegen Lando Norris und Oscar Piastri im Finish des Formel-1-Grand-Prix von Kanada in Montreal hat am Sonntag für viel Aufsehen gesorgt. „Regel Nummer eins ist, nicht mit dem Teamkollegen zu kollidieren, genau das habe ich aber gemacht“, sagte Norris. Er bereue es sehr, dass er „seine Familie McLaren“ so im Stich gelassen und sich selbst zum Narren gemacht habe.