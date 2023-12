Kurz-Prozess: Jetzt dauert es noch länger

Im Sommer führte Schmid mit ihnen in Amsterdam ein Bewerbungsgespräch für einen Top-Job in einem Öl-Unternehmen im georgischen Tiflis. Der Hauptbelastungszeuge habe den Männern gegenüber erklärt, dass er von der WKStA unter enormen Druck gesetzt werde. Auch habe er in Amsterdam falsche Aussagen über Sebastian Kurz getätigt. Dietrich will mithilfe der beiden neuen Zeugen die Glaubwürdigkeit von Thomas Schmid untergraben.