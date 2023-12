Was Schmid zwei Öl-Managern erzählt haben soll

Demnach habe es am 24. August 2023 in Amsterdam ein Gespräch mit Thomas Schmid gegeben. Der Ex-ÖBAG-Chef war als CEO für ein Öl-Industrieprojekt in Georgien in Betracht gezogen worden. Die beiden russischen Manager zeigten sich beeindruckt von Schmids Lebenslauf, den dieser vorgelegt hatte. Am 23. August hatte es schon ein Vorgespräch mit einem der beiden Russen, ebenfalls in einem Hotel in Amsterdam, gegeben.