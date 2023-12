Land Tirol fördert Labor Innergy in Inntalfurche

Um die Tiroler Wirtschaft künftig noch breiter aufzustellen, investiert das Land Tirol in ihre Wirtschafts- und Innovationsstrategie. Davon profitiert auch das „Reallabor Innergy“ in der Inntalfurche. Dort werden in Zusammenarbeit mit Unternehmen, Gemeinden und Energiebereitstellern neue Formen des Energiemanagements entwickelt.