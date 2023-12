Urlauben wie „Seinerzeit“: nur mit viel Luxus

Wie eine Zeitreise in die Vergangenheit fühlt es sich bei meiner Ankunft im Almdorf Seinerzeit in Pattergassen an. Abgelegen und mitten im Wald des Biosphärenparks Nockberge befinden sich etwa 50 Almhütten, gebaut im alten Stil. Doch schnell wird mir klar: Hier trifft Wohnen wie früher auf reichlich Luxus!