Bei Älteren treten Erkältungen oft heftiger auf

Abwehrzellen verlieren an Schlagkraft

Außerdem produziert der Organismus weniger Abwehrzellen, und die bereits vorhandenen verlieren an Schlagkraft. Dazu kommt, dass in reifen Jahren meist einige Erkrankungen (wie Diabetes Typ 2) vorliegen, welche die Arbeit des Immunsystems zusätzlich massiv erschweren.