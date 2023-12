Streaming treibt Musik-Konsum in die Höhe

Dabei wächst der Streaming-Markt kontinuierlich. 73 Prozent der Musikfans sagen, dass sie Musik über lizenzierte Streaming-Angebote von Spotify, Deezer, Apple oder anderen hören. Die Zeit, die mit dem Musikhören über Streaming-Dienste verbracht wurde, nahm damit um sieben Prozent zu. Allerdings gab auch etwas mehr als ein Fünftel der Befragten gab in dem von der International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) in London veröffentlichten Report „Engaging with Music 2023“ an, dass der Besitz physischer Musik für sie wichtig sei.