Enthüllt! So soll die Bezos-Hochzeit ablaufen

Seit Tagen fiebert Venedig auf DIE Hochzeit des Jahres hin. Denn in den kommenden Tagen werden Lauren Sánchez und Jeff Bezos in Venedig Ja sagen. Und das vor rund 200 hochkarätigen Gästen, unter ihnen etwa Ivanka Trump und Ehemann Jared Kushner sowie Designerin Diane Von Fürstenberg, die bereits am Dienstag in Venedig landeten.