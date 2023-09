Warum die Streaming-Preise weiter steigen werden

Erste Anzeichen, dass die Streaming-Welt nicht mehr ganz so rosig ist, hatte es bereits im März des Vorjahres gegeben: In mehreren südamerikanischen Ländern testete Netflix die Einführung einer Zusatzgebühr für all jene Kunden, von denen vermutet wurde, sie würden ihr Konto teilen. Inzwischen geht der Streaming-Marktführer in mehr als 100 Ländern aktiv gegen das sogenannte Account-Sharing vor, seit diesem Sommer auch in Österreich.