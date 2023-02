Heimischer Musikmarkt dank Streaming im Aufschwung

Österreichs Musikmarkt befindet sich weiter im Aufschwung: Im Vorjahr wurde ein Umsatz von 215,2 Millionen Euro lukriert, was einem Plus von 13 Prozent entspricht. „Erstmals seit 15 Jahren haben wir damit wieder die 200-Millionen-Euro-Schwelle durchbrochen“, sagte Dietmar Lienbacher, Präsident des heimischen Musikwirtschaftsverbands IFPI, bei einem Pressegespräch am Dienstag. Einen Rekord gab es für die Anzahl gestreamter Songs: 14,8 Milliarden Lieder wurden so im Vorjahr konsumiert.