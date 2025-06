Klimademo: Kritik an illegaler Gesichtserkennung

Karner: „Keine Abgleiche in Echtzeit“

In der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage zum Fall des in Serbien inhaftierten Mannes, hielt Minister Gerhard Karner (ÖVP) fest: „Durch den digitalen Bildabgleich erfolgt keine Identifizierung, diese erfolgt immer durch einen Menschen. Weitere Maßnahmen aufgrund des Abgleichergebnisses bedürfen staatsanwaltschaftlicher Anordnungen bzw. einer gerichtlichen Bewilligung. Es erfolgen keine Abgleiche in Echtzeit. Diskriminierungen aufgrund der Hautfarbe, Geschlecht oder anderer Faktoren sind dadurch ausgeschlossen.“