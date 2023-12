Villacherin rettet Kamerun-Schaf vor Erschießen

Schwierige Rettungsaktion

Prompt wurde ein Zuhause auf dem Melcherhof in Grafenstein organisiert und die junge Tierfreundin konnte die Rettungsaktion starten. „Ich bin mit meinem Pferdehänger und meinen beiden Kindern bei Schneetreiben nach Lavamünd gefahren, um den Widder einzufangen“, erzählt Lampel. Das scheue Tier flüchtete aber in den Wald. „Meine beiden Kinder weinten natürlich und so bot der Sohn der Bauernfamilie an, mir zu helfen“. Der Pferdehänger wurde mit köstlichem Heu, Äpfeln und Karotten ausgestattet und auch ein Schafzaun installiert, um das scheue Schaf anzulocken und in den Hänger treiben zu können. „Am Samstag waren wir chancenlos, wir mussten enttäuscht am Abend nach Hause fahren. Aber Sonntagfrüh, am ersten Advent, konnte der Kleine zum Glück vom Bauernsohn in den Hänger getrieben werden. Der Hunger hatte das Schaf zum Heu getrieben“, war Lampel überglücklich.