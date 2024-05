Luxus-Urlaub: Neues Chaletdorf auf dem Stubeck

Im Juli ist die Eröffnung geplant. „Die Bauverhandlungen sind bereits gelaufen. Die Arbeiten können starten“, sagt Vizebürgermeister Philipp Schober. Das Projekt werde in der Bevölkerung besser angenommen als die Zweitwohnsitze am Stubeck. Die Künstlerstadt Gmünd befürwortet das Vorhaben – vor allem wegen der zusätzlichen Einnahmequellen. „Die Chalets bringen einiges an Kommunalsteuer und Ortstaxe“, so Schober.