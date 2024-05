Als Gruppenkommandant der Feuerwehr zur Matura

„Während meiner Tätigkeit als Professor an der HTL Mössingerstraße in Klagenfurt ist mir in den Sinn gekommen, dass die Ausbildung hier sehr gut mit dem Feuerwehrwesen zusammenpasst, da es bei der Feuerwehr auch immer mehr um Elektronik und Technik geht“, sagt Benjamin Makula, der selbst als Schüler die HTL besucht hat und mittlerweile dort als Lehrer sowie bei der FF Kalvarienberg aktiv ist.