Leclerc warnt: „Können Lando nicht ignorieren!“

Jetzt kommt ein Update

Generell müsse man McLaren im Augen behalten, warnt der Monegasse. Das Team sei mit einem umfangreichen Update-Paket nach Miami gekommen. Das hat den Ferrari-Piloten bereits im Qualifying beeindruckt: „Ich kann mich an eine Runde in SQ2 erinnern, wo ich gedacht habe: ‘Okay, die sind extrem schnell‘“, so Leclerc. „Und auch heute waren sie sehr, sehr stark.“