Lkw-Plage: Bürger fühlen sich im Stich gelassen

„Wir verstehen die Welt nicht mehr! Der gesamte Schwerverkehr rollt von Slowenien über Lavamünd und bei uns vorbei in Richtung Autobahn“, sagt BI-Sprecher Wolfgang Grillitsch. Denn auch das Nachtfahrverbot in Lavamünd werde offenbar von den ausländischen Frächtern einfach ignoriert. „Die einheimischen Frächter halten sich an die Gesetze. Wir fühlen uns mittlerweile von der Behörde im Stich gelassen“, klagt Grillitsch.