Melcherhof bietet geretteten Tieren schönes Leben

Seit 2009 bietet der Melcherhof in Grafenstein geretteten Nutztieren einen artgemäßen Lebensabend. Zur Zeit leben 120 Tiere auf dem Gnadenhof. Pferde, Esel, Schweine, Ziegen, Schafe, Kaninchen und ein Lama können auf großzügigen Weiden ihr Leben genießen. Melcherhof-Leiterin Willemine Van Ee betreut mit freiwilligen Helfern den Hof und hat die Corona-Zeit genutzt, um wertvolle Ausbildungen zu machen, die dem Hof zugute kommen, denn 17.000 Euro an Heukosten und 30.000 Euro an Tierarztkosten pro Jahr müssen gestemmt werden.