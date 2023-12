Wohnhausbrand: Zwei Personen von Balkon gerettet

In den frühen Morgenstunden des 8. Dezembers kam es in Vöcklabruck zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus. In der Wohnung einer 66-Jährigen brach aus noch unbekannter Ursache Feuer aus, der Rauch breitete sich rasch im Stiegenhaus aus. Die Feuerwehr rettete mehrere Bewohner, das gesamte Gebäude wurde vorübergehend evakuiert.