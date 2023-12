Drama um Jana (19): Fahrer log bei seiner Aussage

Fahrtenschreiber war nicht manipuliert

Sekundenschlaf schließe man als Ursache aus, wie die „Krone“ erfuhr – zumal auch die Fahrtenschreiber nicht manipuliert, und demnach die Ruhezeiten eingehalten wurden. Es war schlicht und ergreifend ein Fahrfehler, der zu dem Drama geführt hat. Weshalb der Lenker (27) bei der Einvernahme das Wasserflaschen-Märchen auftischte, erschließt sich niemandem so richtig. Womöglich dachte er, dass es für ihn aus rechtlicher Sicht „einfacher“ würde. Doch so oder so: Ermittelt wird wegen fahrlässiger Tötung. Bei einer Verurteilung steht darauf bis zu ein Jahr Gefängnis.