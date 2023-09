Nach Busdrama: Warten auf Gutachten und Video

„Fliegender Fahrerwechsel“?

Sie sehen eher einen sogenannten „fliegenden Fahrerwechsel“ als Unfallursache. „Ich habe mir den Streckenabschnitt angesehen, und der ist prädestiniert für so eine Aktion. In der Branche ist sowas auf Fernreisen leider üblich - wenn man nicht stehen bleiben möchte, um keine Zeit zu verlieren“, erklärt ein langjähriger Chauffeur am Telefon.