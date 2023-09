Bus-Drama: Todesopfer war auf dem Weg zu Eltern

Nicht nur bei den Einsatzkräften sitzt der Schock tief, auch das Unternehmen Flixbus drückt in einer Aussendung sein Mitgefühl aus. „Wir arbeiten eng mit der Polizei und den Behörden zusammen, um den Unfallhergang schnellstmöglich aufzuklären“, so der Konzern. Was am tragischen Tod der jungen Oberösterreicherin nichts ändert.