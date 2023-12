So vielfältig sieht die Zukunft von Toyota aus

Generell bleibt der Konzern seinem Multi-Technologie-Ansatz treu, setzt aber vor allem in Europa den Fokus auf Elektrifizierung. Im kommenden Jahr soll der Anteil von E- und Hybridmodellen an den Verkäufen von derzeit 71 auf 75 Prozent steigen, Bis 2026 will man den Anteil batterieelektrischer Fahrzeuge auf über 20 Prozent heben, was rund 250.000 Einheiten entspricht. Für 2035 strebt Toyota eine vollständige CO2-Reduktion bei Neufahrzeugen und bis 2040 eine vollständige CO2-Neutralität der gesamten Wertschöpfungskette und Logistik an. (SPX)