Ärztedemo: 40.000 Euro nur für „Demo-Kittel“

Die Kriegskassen der Ärztekammer sind prall gefüllt - was auch keine Kunst ist, wo doch alle Mediziner Mitgliederbeiträge zahlen müssen, ob sie wollen oder nicht. Die Rechnung des ersten Protestmarschs mit ein paar hundert Teilnehmern (siehe Bericht rechts) war in etwa genauso lang wie der Demozug selbst.

Wann ist ein Arzt ein Arzt?

Ein Bonmot: Damit Ärzte auch wie Ärzte aussehen und Pfleger wie Pfleger, gab es vor Marschbeginn Entnahmeboxen mit Kitteln. Weiße für Mediziner und hellblaue für das Pflegepersonal. Aber die sind nicht gratis - und so hat die Kammer alleine für diese Arbeitsbekleidung 40.000 Euro budgetiert. Selbst bei Amazon gibt es für diese Summe 1600 Stück zu je 25 Euro.