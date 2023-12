„Wenn wir nur so viel Geld hätten...!“

Die Völkermarkt-Stars rauschen durch die Division II! In der Mitte/Ost war die Krenz-Truppe nach zwei Partien mit zwei Siegen und 31:1-Toren dagestanden! Und auch im Hit räumte man Serienmeister Tarco Klagenfurt ab - 9:4! Groß im Bild: Martin Schumnig. Der 118-fache Nationalspieler hat erst im Sommer sein glanzvolle Profikarriere beendet, heuerte in Völkermarkt an.