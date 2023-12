Einsatzkräfte befürchten weitere Lawinenunfälle

Besorgter Blick in die Wintersaison

Bei der Bergrettung und in den Krankenhäusern blickt man schon voller Sorge auf das bevorstehende lange Wochenende. „Da werden wir mit Sicherheit wieder alle Hände voll zu tun haben“, befürchten die Einsatzkräfte. Denn viele Freizeitsportler würden die Gefahren unterschätzen, die derzeit in den Bergen lauern.