Tschechiens Premier: „Verständnis“ für Atomsorgen

„Starke Partner Israels“

Allgemein wurden die bilateralen Beziehungen von Fiala und Nehammer am Montag gelobt. Sie sprachen auch den gemeinsamen Besuch Ende Oktober in Israel an. Die beiden Regierungschefs waren gemeinsam nach Tel Aviv geflogen, um nach dem Großangriff der Hamas ihre Unterstützung für Israels Recht zur Selbstverteidigung auszudrücken. „Wir beide sind starke Partner Israels“, betonte Nehammer. Gleichzeitig „tun wir alles, was möglich ist“, um den Palästinensern eine Zukunft zu ermöglichen, und hielten an der Zwei-Staaten-Lösung fest. „An dem Leid der Palästinenser im Gazastreifen ist die Hamas schuld, weil sie Zivilisten als Schutzschilder benutzt“, erklärte Nehammer. Und Fiala bedankte sich dafür, dass der Bundeskanzler „zwischen Tätern und Opfern“ unterscheide und die Dinge beim Namen nenne.