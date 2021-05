Neue Verbindung Wien-Berlin in 4 Stunden geplant

Zugverkehr als Schlüssel für CO2-Reduktion

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen betonte in einer Videobotschaft die Bedeutung der Bahn für die europäischen Klimaziele. „Unsere Strategie für nachhaltige und intelligente Mobilität sieht eine Reduzierung der verkehrsbedingten Emissionen um 90 Prozent bis 2050 vor.“ Dazu brauche es eine Verdoppelung des Hochgeschwindigkeits-Zugverkehrs bis 2030. Auch der Schienengüterverkehr müsse bis 2030 um mindestens 50 Prozent wachsen. „Für diese Meilensteine wird die Kommission noch in diesem Jahr einen Aktionsplan vorlegen“, kündigte von der Leyen an.