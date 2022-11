Viele Fragezeichen bei Tschechiens Mini-AKW-Plänen

Zukunft der Kernenergie?

„Small Modular Reactors“ (SMR) also kleine, bausteinartige Reaktoren, heißen die Mini-AKW, in denen manche die Zukunft der Kernenergie sehen. Dafür, was ein SMR genau ist, gibt es aber noch keine wirkliche Definition, so Zimmerl. Gemeint seien meist AKW mit einer Leistung von weniger als 300 Megawatt elektrisch (MWe) - zum Vergleich: Die Reaktoren in Dukovany haben etwa 500 MWe, ganz so „mini“ sind die SMR also auch nicht.