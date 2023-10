Österreich: Neue Kontrollen an Tschechien-Grenze

Österreich richtet stationäre Kontrollen an der Grenze zu Tschechien ein, teilte das Innenministerium am Dienstagnachmittag der Schweizer Nachrichtenagentur SDA mit. Die Maßnahme werde ab Mittwoch vorerst für zehn Tage in Kraft treten. Zuvor gab bereits Deutschland bekannt, weitere Grenzkontrollen einzuführen.