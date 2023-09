AKW Temelin verlängert Brennelemente-Zyklus

Ermöglicht werde die Änderung durch die Verwendung neuer Brennelemente, denen mehr Absorber zugefügt sei, was die Reaktionsgeschwindigkeit verlangsame, sagte Temelin-Direktor Jan Kruml. „Das ist so ähnlich, wie wenn man sieben statt fünf Kohlebriketts in den Ofen wirft, dafür aber die Luftzufuhr drosselt, damit sie länger halten“, merkte er an.