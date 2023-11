Bis zu 12 Prozent unseres Stroms aus Atomkraft!

Bericht der E-Contol ist ernüchternd

Der zeichnet - allen Beteuerungen zum Trotz - ein ernüchterndes Bild. Der geschätzte Atomstromanteil, den wir beziehen, beläuft sich auf 3,2 bis zu 11,6 Prozent. Man habe es in den vergangenen Jahren, so Moidl, nicht geschafft, diesen wesentlich zu senken. Indes nahm der Anteil der Erneuerbaren sogar ab. Lag jener 2020 noch bei 85,9 Prozent, sank der Anteil an Windkraft und Co. 2022 auf 83,72 Prozent. Explodiert sei der Stromanteil ausländischer Herkunft.