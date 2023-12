„Es ist schwer, aber wir werden nicht aufgeben!“

Gestiegene Lohnkosten bereiten Wirten Sorgen

Hinaus in die Natur kommt man auch am Hochficht, wo Stefan Binder die hungrigen Sportler und Winterfreunde in seinem Gasthaus zum Überleben bewirtschaftet. „Uns machen eher die stark gestiegenen Lohnkosten zu schaffen“, verrät Binder.



Manche Wirte nehmen vor allem die Politik in die Pflicht

Am Kasberg können beispielsweise Kinder gratis mit den Liften fahren. Warum nicht alle Seilbahnen so ein „Guzzi“ anbieten, obwohl doch die Kleinen die Zukunft des Wintersports sind, wundern sich in der Branche viele. „Ja, Gastronomie ist ein fordernder Job und die Margen werden stetig kleiner“, sagt Roland Schimpl von der Katrin-Alm. Für ihn steht fest: „Wenn man eine Hütte führt, dann muss man seinen Job einfach gern machen, und wirklich mit Herz und Seele dabei sein!“