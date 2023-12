Olympiasieger rast zum Weltcup-Auftakt aufs Podest

Dramatisches Finale

Da warteten mit Grondin, Kalle Koblet (Sz) und Lucas Eguibar (Sp) die Top-3 der Qualifikation. Doch „Izzi“ gelang als Zweiter hinter Grondin erneut ein guter Start. Zeitweise konnte Hämmerle sogar am Kanadier vorbeiziehen, am Ende musste er Grondin aber hauchdünn den Vortritt lassen. Dennoch ein mehr als zufriedenstellendes Ergebnis für den Montafoner, der nach seiner in der vergangenen Saison erlittenen Gehirnerschütterung, mit der er bis in den September hinein zu kämpfen hatte, in Les Deux Alpes sein Renncomeback gab.