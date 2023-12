ÖSV-Weltmeister muss für Weltcup-Auftakt passen

Heftige Niederschläge und starker Wind hatten auch den Weltcupauftakt der Snowboardcrosser durcheinandergewirbelt. Am Sonntag steigt in Les Deux Alpes (Fra) aber die erste Einzelentscheidung. Für die ÖSV-Weltmeister Jakob Dusek aber kurzfristig passen muss. Dafür gibt es in bereits in der ersten Runde ein brisantes Duell.