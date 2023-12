Schneechaos: Sperren, Unfälle und Stromausfälle!

Stromausfälle in mehreren Gemeinden

Aufgrund der starken Schneefälle kommt es zu Störungen und Ausfällen bei der Stromversorgung. „Im Bereich Ötztal etwa kam es durch einen Baumsturz in unsere 110-kV Leitung im Bereich Ambach zu einem Seilriss. Unsere Mannschaften sind bereits an der Störungsbehebung“, meldete die Tinetz am Samstagmorgen. Teilweise gab es in ganz Tirol rund 120 störungsbedingt unversorgte Trafostationen.