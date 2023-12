Lkw kam ins Rutschen, prallte frontal in einen Pkw

Gegen Schneeschieber geprallt

Auch in Mühlviertel forderte der Wintereinbruch sein Opfer. Ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung führte gegen 9.50 Uhr Schneeräumarbeiten in Feldkirchen an der Donau durch. Der Schneeschieber, der am Traktor montiert war, ragte dabei auf die Fahrbahn. Zur gleichen Zeit fuhr ein 67-Jähriger mit seinem Pkw von der B131 in Richtung Feldkirchen. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der der 67-Jährige unbestimmten Grades verletzt wurde. Er wurde nach der Erstversorgung in das UKH Linz eingeliefert.