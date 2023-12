Wien ist so weiß wie seit zehn Jahren nicht mehr!

Doch was Kinderaugen strahlen ließ, bedeutete für die Einsatzkräfte jede Menge Arbeit. Räum- und Streufahrzeuge mussten überall ausrücken. Insgesamt waren 280 Fahrzeuge und 1400 Mitarbeiter des Winterdienstes der MA 48 im Einsatz. In Ottakring sorgte die winterliche Wetterlage für einen Autocrash. Mehrere Fahrzeuge kollidierten miteinander. Viele Wiener können sich an so viel Schnee gar nicht mehr erinnern.