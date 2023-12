Kampf gegen Schneemassen am Innsbrucker Flughafen

Die starken Schneefälle sorgen in Tirol nicht nur auf den Straßen und den Bahnschienen für Sperren und Behinderungen, sondern auch am Innsbrucker Flughafen. Lediglich ein Flieger konnte am Samstagvormittag abheben - und das mit gehöriger Verspätung. Drei Flüge mussten bisher komplett gestrichen werden.