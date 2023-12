Zu viel Schnee! Totalsperre auf der A21 in NÖ

Ähnliche Warnungen ergingen auch in zahlreichen anderen Bundesländern. Vor allem an der Alpennordseite und am Alpenostrand herrschten tief winterliche Fahrbahnverhältnisse. Zahlreiche Hauptverbindungen waren am Samstagmorgen nur schwer passierbar. Auch auf anderen Autobahnen blieben Fahrzeuge hängen, was wiederum die Straßenräumungsarbeiten erschwerte.