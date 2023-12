Ärger um „bessere“ Buslinien

Beispiel Nummer 1: Wer vom Stiftsgymnasium in St. Paul nach der 6. Stunde in Richtung Kühnsdorf oder St. Kanzian will, muss Geduld haben. Abfahrt des Zuges ist um 13.13 Uhr; Schulende aber erst um 13.20 Uhr. Schüler dürfen ab Dezember also eine Stunde auf den nächsten Zug warten. Dieser Bus sollte dann aber auch sehr pünktlich sein, wenn man weiterfahren will. Nach St. Kanzian geht’s nur 3 Minuten später.