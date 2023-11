Konsumentenschutz geht gegen Facebook & Insta vor

Datenschutzaktivisten aus Österreich haben ebenfalls eine Beschwerde gegen das Bezahlmodell von Meta eingereicht. Die Organisation NOYB (None of Your Business) wirft dem Konzern vor, das EU-Datenschutzrecht zu umgehen. Außerdem mache der Konzern mit seiner viel zu hohen „Datenschutzgebühr“ ärmeren Menschen ein Grundrecht unerschwinglich.